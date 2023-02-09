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Автоспорт

В БМВ исключили возможность возвращения в Формулу-1

Королевские гонки сильно отстают от мирового прогресса.
Сегодня, 15:00
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Руководитель спортивного подразделения БМВ Андреас Росс заявил, что компания не собирается возвращаться в Формулу-1 в ближайшем будущем.

Компания не стала подавать заявку на поставки двигателей с 2026 года, когда вступит в силу новый регламент. 

Как оказалось, компании не интересна работа с устаревшими гибридными двигателями, которые сейчас используются в Формуле-1. Ведь в 2026 году болиды перейдут на технологии, которые используются в производстве дорожных автомобилей уже сейчас.

"Давайте будем откровенны. Формула-1 в 2026 году переходит на новые гибридные двигатели. Но там и сейчас используются гибридные моторы, но с гибридной системой, которая вообще никому не нужна и не актуальна. А в 2026 году они перейдут на гибридные системы, которые вы уже видите на автомобилях. Но случится это только в 2026 году.

Мы, участвуя в чемпионате IMSA и в WEC, используем гибридные технологии, которые сейчас актуальны при производстве дорожных автомобилей. То есть на три года раньше", - приводит слова Росса SpeedCafe.

То же самое, по мнению представителя БМВ, касается и экологически безопасного топлива, которое во многих гонках уже используют, а в Формуле-1 оно появится также лишь в 2026 году.

Напомним, что с 2026 году в Формулу-1 в качестве моториста возвращается компания Форд.


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