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Автоспорт

Форд станет поставщиком двигателей для Ред Булл и Альфа Таури

Австрийская команда, не сумев договориться с Порше, нашла выход в США, организовав колаборацию с Форд.
Сегодня, 17:29
Red Bull Ford Powertrains / redbullracing.com
Red Bull Ford Powertrains / redbullracing.com

Сразу после подтверждения своего возвращения в Формулу 1 Форд сообщил о "долгосрочном стратегическом техническом партнерстве" с Red Bull Powertrains, передает официальный сайт серии.

Начиная с 2023 года, Форд и Red Bull Powertrains — специальное моторное подразделение Ред Булл — будут разрабатывать силовые установки следующего поколения для "быков" и сестринской команды Альфа Таури с 2026 по 2030 год.

Основанный на нынешнем 1,6-литровом двигателе с турбонаддувом, будущий регламент Ф1 будет предусматривать повышенную электрическую мощность и 100% экологичное топливо, а также повышение безопасности и снижение затрат для производителей.

"Это начало захватывающей новой главы в истории автоспорта Форд, которая началась, когда мой прадед (Генри Форд) выиграл гонку, которая помогла основать нашу компанию", — сказал Билл Форд, исполнительный председатель Ford Motor Company.

"Это фантастика — снова приветствовать Форд в Формуле 1 благодаря этому партнерству", - заявил руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер.

"Как независимый производитель двигателей, возможность воспользоваться опытом OEM-производителей, таких как Форд, дает нам хорошую возможность противостоять конкурентам".

«До 2026 года еще далеко, но для нас работа уже начинается, поскольку мы смотрим в новое будущее и в непрерывную эволюцию Ред Булл".

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с ливреей и болидом Ред Булл, на котором Макс Ферстаппен и Серхио Перес будут выступать в 2023 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Форд Альфа Таури

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