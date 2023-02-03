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Автоспорт

Форд объявил о планах вернуться в Формулу 1 с сезона-2026

Ожидается, что американцы начнут сотрудничество с Ред Булл.
Сегодня, 15:59
Форд / Formula 1/formula1.com
Форд / Formula 1/formula1.com

Американский автомобильный гигант Форд подтвердил свое намерение вернуться в Формулу 1, сообщает официальный сайт серии.

Потенциальный камбек намечен на 2026 год, когда будет введен новый регламент для силовых установок.

Впервые Форд присоединился к Формуле 1 в 1960-м годах, когда двигатель Косворт DFV, созданный в сотрудничестве с британской инженерной фирмой Cosworth, позволил его обладателям одержать 155 побед в 262 гонках в период с 1967 по 1985 год.

Начиная с первых побед с Грэмом Хиллом и Лотус в 1968 году и заканчивая последними с Михаэлем Шумахером и Бенеттон в 1994 году, двигатели Форд завоевали 10 кубков Конструкторов и 13 чемпионских титулов пилотов, что делает их третьими по успешности производителями двигателей в истории Ф1.

Объявление Форд последовало за заявлением Ауди о планах войти в Формулу 1 с 2026 года - немецкий производитель ранее приобрел миноритарный пакет акций Заубер, который станет их рабочей командой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Форд

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