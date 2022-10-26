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Автоспорт

Ауди объявила о стратегическом партнерстве с Заубером с 2026 года

Швейцарцы сменят итальянского автопроизводителя на немецкого, к тому же получат собственный двигатель.
Сегодня, 18:02
Концепт болида Ауди / Formula 1/formula1.com
Концепт болида Ауди / Formula 1/formula1.com
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Ауди достигла соглашения с Заубером о том, чтобы с 2026 года швейцарская команда Формулы 1 стала их рабочей командой, сообщает официальный сайт Ф1.

В августе немецкий производитель объявил, что присоединится к Формуле-1 в качестве поставщика силовых установок в 2026 году, когда будут введен новый регламент, предусматривающий повышенную электрическую мощность и 100% экологичное топливо.

В преддверии Гран-при Мексики Ауди заявила, что Заубер, который в настоящее время выступает под знаменем Альфа Ромео, станет их "стратегическим партнером" в их программе Ф1, и что автомобильная компания планирует приобрести долю в Sauber Group.

Ауди создаст собственный мотор на своей базе в Нойбурге в Германии, где над проектом уже работают более 120 человек, а Заубер будет разрабатывать и производить свой гоночный автомобиль в штаб-квартире в Хинвиле, Швейцария. Заубер также будет нести ответственность за планирование и проведение гоночных операций.

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В преддверии прихода Ауди Альфа Ромео прекратит титульное спонсорство Заубера в конце кампании 2023 года. Швейцарская команда продолжит использовать силовые агрегаты Феррари до конца 2025 года, после чего перейдет на моторы Ауди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: заубер ауди Альфа Ромео
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