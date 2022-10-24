iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Расселл извинился перед Сайнсом за то, что выбил его из гонки на первом круге Гран-при США

Британский гонщик признал свою вину несмотря на то, что во время заезда назвал виновником аварии именно Карлоса.
Сегодня, 20:03
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images
0 0 0

Джордж Расселл, который стартовал четвертым на Гран-при США, въехал в Карлоса Сайнса в первом повороте первого круга. Из-за этого столкновения испанец, стартовавший первым, был вынужден сойти.

Несмотря на некоторое повреждение переднего крыла, Расселл смог продолжить гонку и финишировать пятым. После заезда он принес извинения за произошедший инцидент.

"Во-первых, приношу ему свои извинения", — цитирует британца Sky Sports. "Мы все атакуем в первом повороте. Вы никогда не захотите участвовать в том, чтобы выбить кого-то из гонки. Я ожидал, что он попытается обойти Макса (Ферстаппена) по внешнему радиусу, а не перекрестить траекторию. В тот момент столкновение уже было неизбежным".

"(После гонки) я просто пошел к нему и извинился за это. С того момента этоо был действительно трудный день для меня лично. Я не мог найти темп в эти выходные. Я знаю, что были некоторые повреждения, но я не знаю, насколько сильно пострадала машина".

Читай также: Алонсо лишили всех очков на Гран-при США из-за штрафа

После девятнадцати этапов в свой дебютный сезон за Мерседес Джордж Расселл занимает четвертое место в личном зачете пилотов, набрав 218 очков, опережая напарника по команде Льюиса Хэмилтона на 20 баллов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Гран-при США Карлос Сайнс джордж расселл
0 0 0

Статьи по теме

Алонсо лишили всех очков на Гран-при США из-за штрафа Алонсо лишили всех очков на Гран-при США из-за штрафа
Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон
Ред Булл - победитель кубка Конструкторов 2022 года Ред Булл - победитель кубка Конструкторов 2022 года
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Помочь журналистам

Видео

Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022
Рома - Наполи: 0:1 Видео гола и обзор матча 23.10.2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Иранские футболисты призвали исключить сборную с чемпионата мира-2022
просмотров

Последние новости

Европа20:52
Йовичевич - о матче с Селтиком: Верю, что Шахтер сможет совершить очередное чудо
Европа20:29
Полузащитник сборной Украины u-21: Испания, Румыния и Хорватия примерно равные соперники
Формула 120:03
Расселл извинился перед Сайнсом за то, что выбил его из гонки на первом круге Гран-при США
Европа19:35
Cоболь продлил контракт с Брюгге
Европа19:29
Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед возглавил Мидлсбро
Лига Европы18:53
АЕК Ларнака - Динамо: прогноз на матч 27.10.2022 Лиги Европы
Украина18:52
Козловский: Лучи считает, что Украина - тундра, а ее жители - аборигены
Футбол18:25
Козловский: УАФ - преступная организация, которой руководит пахан Павелко
Лига Европы18:07
АЕК Ларнака - Динамо: онлайн трансляция матча 27.10.2022 Лиги Европы
Украина17:49
Козловский: Я был вынужден покинуть пост президента Руха
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK