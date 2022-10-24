Расселл извинился перед Сайнсом за то, что выбил его из гонки на первом круге Гран-при США

Британский гонщик признал свою вину несмотря на то, что во время заезда назвал виновником аварии именно Карлоса.

Джордж Расселл, который стартовал четвертым на Гран-при США, въехал в Карлоса Сайнса в первом повороте первого круга. Из-за этого столкновения испанец, стартовавший первым, был вынужден сойти.

Несмотря на некоторое повреждение переднего крыла, Расселл смог продолжить гонку и финишировать пятым. После заезда он принес извинения за произошедший инцидент.

"Во-первых, приношу ему свои извинения", — цитирует британца Sky Sports. "Мы все атакуем в первом повороте. Вы никогда не захотите участвовать в том, чтобы выбить кого-то из гонки. Я ожидал, что он попытается обойти Макса (Ферстаппена) по внешнему радиусу, а не перекрестить траекторию. В тот момент столкновение уже было неизбежным".

"(После гонки) я просто пошел к нему и извинился за это. С того момента этоо был действительно трудный день для меня лично. Я не мог найти темп в эти выходные. Я знаю, что были некоторые повреждения, но я не знаю, насколько сильно пострадала машина".

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После девятнадцати этапов в свой дебютный сезон за Мерседес Джордж Расселл занимает четвертое место в личном зачете пилотов, набрав 218 очков, опережая напарника по команде Льюиса Хэмилтона на 20 баллов.