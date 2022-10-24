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Автоспорт

Алонсо лишили всех очков на Гран-при США из-за штрафа

Конкуренты пожаловались на состояние болида испанца после аварии, что и привело к штрафу пост-фактум.
Сегодня, 12:43
Фернандо Алонсо / Getty Images
Фернандо Алонсо / Getty Images
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Фернандо Алонсо стал участником драматической аварии с Лэнсом Строллом на Гран-при США. Во время столкновения с будущим напарником испанец поднялся в воздух, столкнулся с барьером, но смог продолжить гонку, в отличие от Стролла. В итоге Нандо финишировал седьмым.

Однако по ходу гонки у него отвалилось правое зеркало, которое долгое время сильно тряслось. А это очень не понравилось Хаас, который решил подать жалобу на Алонсо и Переса (у него были проблемы с передним антикрылом) стюардам.

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Переса решили не наказывать, а вот Алонсо получил 10-секундный штраф стоп-энд-гоу за езду на небезопасном болиде. Так как штраф был присужден после заезда и не был исполнен, он преобразовался в 30-секундный штраф, из-за чего Фернандо в итоговой классификации опустился с 7-го на 15-е место, передает официальный сайт Ф1.

Альпин, естественно, опротестовал данное решение, так как его пилот не получил по ходу Гран-при оранжево-черный флаг, а Хаас подал жалобу "на 24 минуты позже установленного срока", а потому штраф следует считать недействительным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при США Фернандо Алонсо Альпин
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