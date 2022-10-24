Ферстаппен повторил рекорд Шумахера и Феттеля по количеству побед за сезон

При этом у действующего чемпиона есть еще три гонки, чтобы стать единоличным обладателем рекорда.

Победа на Гран-при США стала для Макса Ферстаппена не только 33-й в карьере, но и 13-й в нынешнем сезоне.

Это позволило 25-летнему нидерландцу повторить рекорд Михаэля Шумахера и Себастьяна Феттеля по количеству побед за один отдельно взятый сезон, передает Autosport.

Max Verstappen equals the record for most wins in a single season, joining Michael Schumacher and Sebastian Vettel on 13 🏆#F1 #USGP #Autosport pic.twitter.com/OL709hoJ7v — Autosport (@autosport) October 23, 2022

Стоит отметить, что "Красный барон" установил свое достижение в сезоне 2004 года,когда проводилось 18 Гран-при, а Феттель - в сезоне-2013, где состоялось 19 заездов.

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Уже через неделю у Ферстаппена будет возможность выйти в единоличные лидеры, установив новый рекорд - для этого ему нужно будет победить в Мексике, на домашнем этапе своего напарника по Ред Булл Серхио Переса.