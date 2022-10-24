Ред Булл - победитель кубка Конструкторов 2022 года

В Остине на автодроме "Трасса Америк" завершился Гран-при США, победителем которого стал досрочный чемпион этого сезона Макс Ферстаппен.

Пилот Ред Булл на старте опередил Карлоса Сайнса, после чего под конец заезда успешно боролся с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном за победу.

По итогам этого этапа Ферстаппен и Серхио Перес заработали для своей команды 37 очков. Так как Карлос Сайнс сошел с дистанции еще на первом круге, а Леклер финишировал третьим, Ред Булл стал недосягаемым для Феррари, благодаря чему "быки" завоевали кубок Конструкторов.

CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS!! THE BULLS ARE BACK ON TOP!!! 👑 pic.twitter.com/dM0VORhXzb — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 23, 2022

Это уже пятый кубок для австрийской команды и первый с 2013 года - тех самых времен доминации Себастьяна Феттеля. Ред Булл также прервал гегемонию Мерседеса, который неизменно с 2014 года становился лучшей командой Формулы 1.