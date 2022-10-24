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Автоспорт

Ред Булл - победитель кубка Конструкторов 2022 года

Спустя девять лет австрийцы вновь стали сильнейшей командой пелотона.
Сегодня, 00:33
Ред Булл / Autosport/autosport.com
Ред Булл / Autosport/autosport.com
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В Остине на автодроме "Трасса Америк" завершился Гран-при США, победителем которого стал досрочный чемпион этого сезона Макс Ферстаппен.

Пилот Ред Булл на старте опередил Карлоса Сайнса, после чего под конец заезда успешно боролся с Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном за победу.

По итогам этого этапа Ферстаппен и Серхио Перес заработали для своей команды 37 очков. Так как Карлос Сайнс сошел с дистанции еще на первом круге, а Леклер финишировал третьим, Ред Булл стал недосягаемым для Феррари, благодаря чему "быки" завоевали кубок Конструкторов.

Это уже пятый кубок для австрийской команды и первый с 2013 года - тех самых времен доминации Себастьяна Феттеля. Ред Булл также прервал гегемонию Мерседеса, который неизменно с 2014 года становился лучшей командой Формулы 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при США Кубок Конструкторов
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