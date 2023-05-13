Гельмут Марко о замене де Вриса: "Риккардо не обсуждается"

Нидерландца, в случае чего, заменит кто-то из юниоров.

Советник Ред Булл Гельмут Марко опроверг слухи о возможном участие Даниэля Риккардо в Гран-при в качестве пилота Альфа Таури.

При этом австриец подтвердил, что команда действительно выдвинула ультиматум Нику де Врису, который выступает значительно хуже своего партнера Юки Цуноды.

Де Врис может лишиться места в Формуле-1, если не улучшит свои результаты. Однако среди потенциальных замен нидерландцу в Ред Булл рассматривают только своих юниоров.

"В ближайших трех гонках ничего не произойдет. Мы поговорили с де Врисом, и он согласен, что нужно прибавить. Отставание от напарника Юки Цуноды, который выступает отлично, слишком большое.

Используя футбольную терминологию, Ник получил желтую карточку, но красную – пока нет. Если он прибавит, вопрос смены пилота снимется.

Если все пойдет по худшему сценарию, мы обратимся к пулу юниоров, а конкретно к Лиаму Лоусону и Аюму Ивасе. Риккардо не обсуждается", - цитирует Марко F1-Insider.com.

Ранее Даниэль сам рассказал, когда вернется за руль болида.