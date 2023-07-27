В 2024 году все команды Формулы 1 выставят по одной гонщице в женской Академии Ф1

Со следующего сезона начнет работать программа "королевы автоспорта" по поддержке женской серии.

Академия Формулы 1 была запущена в 2023 году в качестве гоночной серии, в которой выступают только девушки.

На данный момент в этой серии выступают всего пять команд (Арт, Кампос, Према, Карлин и МП Мотоспорт). Но в следующем году это число заметно увеличится.

Как сообщает Motorsport, в 2024 году каждая команда Формулы 1 выставит одну гонщицу на стартовую решетку Академии Ф1.

Об этом сообщила жена руководителя Мерседес Тото Вольффа и по совместительству управляющий директор Академии Ф1 Сьюзи Вольфф.

Было объявлено, что они займут по одному месту из 15 доступных. При этом будут использоваться ливреи команд Ф1. Оставшиеся пять мест займут гонщицы других команд.

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Стоит отметить, что в 2023 году Академия Ф1 получила неоднозначные отзывы, при этом отсутствие прямых трансляций было основным предметом критики.

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