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Автоспорт

Ред Булл поддержал возможное уравнивание моторов

Австрийская команда готова поддержать конкурента, у которого возникли серьезные проблемы с силовыми установками.
Сегодня, 12:47
Кристиан Хорнер / Getty Images
Кристиан Хорнер / Getty Images

Во время этапа в Венгрии стало известно, что команды Формулы 1 обсуждают идею искусственного уравнивания моторов.

Этот шаг был вызван опасениями, что двигатель Рено, который используется командой Альпин, в лучшем случае проигрывает конкурентам 30 л.с.

 

Как сообщает Motorsport, руководитель Ред Булл Кристиан Хорнер выступил с поддержкой данного процесса.

Он считает, что, если ФИА сможет показать, что двигатель Рено действительно так плох, то будет правильно, если будут предприняты шаги, чтобы поставить всех в равные условия.

"Речь идет о том, чтобы увидеть, в чем заключаются недостатки. У ФИА есть все данные, и они должны показать, в чем именно заключаются различия", - заявил Хорнер.

"Я думаю, что всем было бы интересно это увидеть. Если есть дефицит при омологации, то это то, к чему мы должны относиться благоразумно. В противном случае команда окажется в ловушке на два года. Я был бы не против разумного обсуждения".

Стоит отметить, что в прошлом Хорнер призывал к выравниванию моторов в первые годы турбогибридного двигателя, когда Ред Булл использовал силовые установки Рено, которые заметно проигрывали по мощности Феррари и Мерседес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рено Ред Булл Кристиан Хорнер

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