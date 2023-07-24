В Формуле-1 заговорили об искусственном уравнивании моторов

Renault F1 слишком сильно отстает от конкурентов.

На ближайшем заседании комиссии Формулы-1 будет поднял вопрос об искусственном уравнивании моторов, утверждает Motorsport.

Уже некоторое время в паддоке говорят о слишком большой разнице, и теперь ситуацию обсудят в руководстве серии.

В данный момент наибольшие проблемы испытывает Renault F1, которая устпает соперников 20-30 л.с. В то время, как Ferrari, Mercedes и RBPT Honda довольно близки между собой.

Также заморозка правил до 2025 года не позволяет командам улучшить силовые установки, так как сейчас можно менять конструкция лишь для увеличения надежности.

В 2007 году серия уже использовала механизм уравнивания. Тогда нашли способы, как улучшая надежность, прибавлять и мощность двигателя.

Издание предполагает, что самым простым выходом будет дать возможность Renault омолгировать новую версию мотора, но это, очевидно, вызовет недовольство других команд.

Заседании комиссии состоится на Гран-при Бельгии, на котором и будет поднять вопрос. Также, возможно, стоит ожидать изменений спринтерского регламента.

Напомним, что с текущим календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!