На Гран-при Италии будет экспериментальный формат квалификации
Формат уже тестировали в Венгрии.
Формула-1 намерена еще раз испытать новый формат квалификации, теперь на Гран-при Италии.
Ранее новый формат тестировали на Гран-при Венгрии, тогда у пилотов остались разные впечатления.
Напомним, что тестируемый формат квалификации подразумевает под собой сокращение количества доступных комплектов с 13 до 11.
Также первый сегмент пилоты поедут на харде, второй - на медиуме, и только третий на софте. Сессия начнется в 17:00 по киевскому времени.
С расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!