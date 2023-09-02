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Автоспорт

На Гран-при Италии будет экспериментальный формат квалификации

Формат уже тестировали в Венгрии.
Сегодня, 11:10
Шарль Леклер / Getty Images
Шарль Леклер / Getty Images

Формула-1 намерена еще раз испытать новый формат квалификации, теперь на Гран-при Италии.

Ранее новый формат тестировали на Гран-при Венгрии, тогда у пилотов остались разные впечатления.

Напомним, что тестируемый формат квалификации подразумевает под собой сокращение количества доступных комплектов с 13 до 11.

Также первый сегмент пилоты поедут на харде, второй - на медиуме, и только третий на софте. Сессия начнется в 17:00 по киевскому времени.

С расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Италии

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