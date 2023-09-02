ФИА решила бороться с трафиком на Гран-при Италии

ФИА ввела ограничение максимального времени круга на Гран-при Италии.

Монца является одной из самых высокоскоростных трасс мира, а потому пилоты нередко сражаются за слипстрим, что приводит к опасным замедлениям.

Потому федерация заявила, что накажет любого, чье время круга превысит 1:41:00. Ограничение относится ко всем кругам.

Сделано это для того, чтобы избежать опасных ситуаций. Недавняя квалификация Формулы-3 в Монце была прервана красными флагами из-за аварии на треке.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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