Италия в перспективе может лишиться одного из своих Гран-при
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале признал, что серия рассматривает возможность оставить в Италии один Гран-при.
Напомним, что на текущий момент Италия - единственная страна в Европе, которая имеет два Гран-при в календаре Формулы-1.
Из-за растущего интереса к серии руководство начинает склоняться к системе "одна страна - одна гонка". А к этапу в Эмилии-Романьи уже давно есть некоторые вопросы.
Доменикале признал, что серии стоит оценить свои ресурсы и решить, стоит ли оставалять два итальянских Гран-при.
"Есть один вопрос, который мы будем решать в ближайшей перспективе – это вопрос будущего Формулы-1 в Италии.
Мы должны понять, есть ли у нас необходимые ресурсы, чтобы оставить в календаре два итальянских Гран-при или же мы сосредоточимся на одной гонке", - цитирует Доменикале Autosport.
Отметим, что несмотря на наводнение в этом году, ранее организаторы Эмилии-Романьи выполнили свои обязательства перед серией. А вот Монца пока только обещает провести обновить инфраструктуру.
Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.
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