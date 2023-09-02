Италия в перспективе может лишиться одного из своих Гран-при

Доменикале подтвердил, что серия рассматривает возможность отказа от одной из гонок.

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикале признал, что серия рассматривает возможность оставить в Италии один Гран-при.

Напомним, что на текущий момент Италия - единственная страна в Европе, которая имеет два Гран-при в календаре Формулы-1.

Из-за растущего интереса к серии руководство начинает склоняться к системе "одна страна - одна гонка". А к этапу в Эмилии-Романьи уже давно есть некоторые вопросы.

Доменикале признал, что серии стоит оценить свои ресурсы и решить, стоит ли оставалять два итальянских Гран-при.

"Есть один вопрос, который мы будем решать в ближайшей перспективе – это вопрос будущего Формулы-1 в Италии.

Мы должны понять, есть ли у нас необходимые ресурсы, чтобы оставить в календаре два итальянских Гран-при или же мы сосредоточимся на одной гонке", - цитирует Доменикале Autosport.

Отметим, что несмотря на наводнение в этом году, ранее организаторы Эмилии-Романьи выполнили свои обязательства перед серией. А вот Монца пока только обещает провести обновить инфраструктуру.

Напомним, что с расписанием и результатами Гран-при Италии вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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