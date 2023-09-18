Глава Макларен объяснил, на каких условиях он видит приход новой команды в Формулу-1

Вот почему Зак Браун не против 11-й команды.

Руководитель Макларен Зак Браун - один из немногих людей в Формуле-1, кто поддерживает приход новой команды. Однако лишь на определенных условиях.

Функционер согласен, что новая команда размоет призовые, а потому необходимо поднять вступительный взнос, чтобы нынешние команды не потеряли деньги.

"Я не считаю, что мы потеряем эти деньги. Это должна быть подходящая команда с подходящими ресурсами. Если она заплатит подходящий стартовый взнос...

Точно не 200 миллионов. Скажем, 700, и я получу 70. По моим расчетам, 11-я команда размоет призовые на 10 миллионов в год. Это означает, что с 70 миллионами я ничего не потеряю в течение семи лет", - цитирует Брауна Formel1.de.

Кроме того руководитель Макларен убежден, что подобное нововведение увеличит общую стоимость франшизы на те же 700 млн долларов. Эти деньги гарантируют ценность команды независимо от ее реальной стоимости.

Ранее также сообщалось, что Лоусон выступит за Альфа Таури и на Гран-при Японии.

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