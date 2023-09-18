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Автоспорт

Лоусон будет представлять Альфа Таури на Гран-при Японии

Даниэль Риккардо еще не готов вернуться.
Сегодня, 07:45
Лиам Лоусон / Getty Images
Лиам Лоусон / Getty Images

Лиам Лоусон будет за рулем болида Альфа Таури на Гран-при Японии, пишет Motorsport-Total.

Руководитель команды Питер Байер подтвердил, что молодой пилот продолжит заменять Даниэля Риккардо, который продолжает восстанавливаться.

Австралиец сейчас отправился на родину, где будет заниматься со своим физиотерапевтом. Потому Лоусон проведет свою четвертую гонку в рамках Формулы-1.

Отметим, что новозеландец финишировал девятым на Гран-при Сингапура - это лучший результат Альфа Таури в этом сезоне.

Ранее Юки Цуноду дважды финишировал десятым, а Риккардо и де Врис ни разу не попадали в первую десятку.

С результатами Гран-при Сингапура вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альфа Таури

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