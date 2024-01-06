Масштабные перестановки? У 14 пилотов Формулы 1 закончатся контракты после сезона-2024

Возможно, что через год фанатам "королевы автоспорта" придется привыкать к совершенно другим составам команд.

Следующий сезон Формулы 1 может стать последним для многих пилотов в командах, за которые они выступают.

Так, по информации Planet F1, о своем месте в "королевских гонках" в 2025 году могут не переживать Макс Ферстаппен (Ред Булл), Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл (Оба - Мерседес), Ландо Норрис, Оскар Пиастри (оба - МакЛарен) и Лэнс Стролл, пока его отец владеет Астон Мартином.

А вот у всех остальных гонщиков нынешние контракты подойдут к концу по завершению сезона 2024 года.

Стоит отметить, что Феррари хочет сохранить свою пару пилотов в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, а Фернандо Алонсо подписал контракт с Астон Мартин по схеме 1+1+1, что позволит ему остаться в команде вплоть до конца сезона-2025, если он этого захочет.

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Серхио Перес в 2024 году постарается убедить Ред Булл оставить его за рулем болида, в то время как Даниэль Риккардо, Алекс Албон и даже Юки Цунода думают о повышении.

Главными кандидатами на то, чтобы покинуть Формулу 1 считаются Кевин Магнуссен (Хаас), Логан Сарджент (Уильямс) и Чжоу Гуаньюй (Заубер).

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