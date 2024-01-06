"Никогда не говори никогда": Хэмилтон может остаться в Формуле 1 после 40 лет

Возможно, что британец останется на стартовой решетке "королевских гонок", когда ему будет пятый десяток.

На момент завершения своего двухлетнего контракта с Мерседес Льюису Хэмилтону будет 40 лет.

В недавнем интервью для BBC семикратный чемпион мира не стал исключать вариант, при котором он и затем будет выступать в Формуле 1.

"Что вам нужно усвоить, так это то, что никогда не следует говорить "никогда", - цитирует сэра Льюиса официальный сайт Ф1.

"Это чертовски длинные сезоны. Это долгое время вдали от всех. Я занимаюсь этим 16 лет. Это изнурительно. Здесь много блеска, гламура и много позитива, но всегда нелегко оставаться в лучшей форме, оставаться преданным своему делу, продолжать тренироваться и продолжать добиваться результатов".

Источник: Getty Images

"Это большое давление. За тобой все время пристально наблюдают, и я нахожусь в таком месте в своей жизни, что у меня нет никакой возможности выиграть".

"Если я выиграю гонку, будут говорить: "О, он семикратный чемпион мира, у него 103 победы". Если у меня что-то не получается, за этим следует критика. На данном этапе жизни я могу только проиграть".

Ранее Макс Ферстаппен выразил мнение, что МакЛарен сможет составить конкуренцию Ред Булл в следующем сезоне.

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