Ферстаппен считает МакЛарен главным конкурентом Ред Булл в следующем сезоне

В конце февраля начнется новый сезон Формулы 1: сначала команды проведут тесты, после чего состоится Гран-при Бахрейна.

По мнению Макса Ферстаппена, главный конкурентом Ред Булл в 2024 году станет МакЛарен. Свой выбор он сделал, учитывая форму команды на последнем отрезке прошлого сезона.

"В 2023 году мы были единственной действительно стабильной командой", - цитирует нидерландца официальный сайт Формулы 1.

"За нами все менялось туда-сюда: то одна команда была второй, то другая. Вот где была плотная борьба. Так что все будет зависеть от того, кто больше спрогрессирует за зимний перерыв".

"Если говорить о том, кто меня впечатлил более всего, учитывая то, где он был и где он закончил, то это, конечно же, МакЛарен. Похоже, что в следующем сезоне они могут быть очень сильны".

Читай также: Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин подтвердил дату презентации

Напомним, что недавно Ред Булл подтвердил провал во время первого крэш-теста своего болида, что даже порадовало некоторых личностей в австрийской команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!