В Ред Булл подтвердили провал первого крэш-теста

И заявили, что довольны таким результатом.

Гельмут Марко подтвердил, что Ред Булл провалил первый крэш-тест.

Ранее, напомним, итальянская пресса сообщала, что команда из Милтон-Кинс не прошла первый крэш-тест от ФИА.

Советник "быков" подвтердил эту информацию и заявил, что в команде даже рады провалу.

"Если бы мы прошли первый крэш-тест, это была бы проблема. Это означало бы, что мы сработали плохо", – приводит слова Марко FormulaPassion.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл уже работает над следующим болидом.

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