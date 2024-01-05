Ред Булл уже работает над машиной на сезон-2025

В Ред булл заявили, что уже начали работу над болидом на сезон-2025.

Глава отдела производительности Бен Уотерхаус заявил, что RB20 пусть все еще и не готов, но команда готова начинать работу над новым проектом.

"Мы понимаем, что у RB19 были существенные ограничения. Если вспомнить Сингапур, то, безусловно, проявились недостатки. Мы хотим прибавить в этих аспектах, будь эффективность на высоких или низких скоростях. В то же время у болида были и явные сильные стороны, которые хочется улучшить, в то же время устраняя проблемы в критических областях.

В процессе перехода от RB19 к RB20 мы поставили перед собой четкие ориентиры. В целом нам удалось достичь большинства из них. Я бы не сказал, что все довольны – работа по улучшению еще предстоит.

Машине RB20 по меньшей мере шесть месяцев, и мы уже начали переключать свое внимание на RB21, хотя сезон еще не начался", приводит слова Уотерхауса FormulaPassion.

Ранее также Гельмут Марко подписал с командой новый контракт.

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