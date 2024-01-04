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Автоспорт

Гельмут Марко подписал новый контракт с Ред Булл

Советник останется в австрийской команде, несмотря на недавний скандал с Серхио Пересом.
Вчера, 23:00
Макс Ферстаппен и Гельмут Марко / Getty Images
Макс Ферстаппен и Гельмут Марко / Getty Images

Многолетний советник Ред Булл Гельмут Марко подписал новый трехлетний контракт с австрийской командой, сообщает Planet F1.

Марко активно участвовал в программе "быков" в Формуле 1 с тех пор, как команда компании по производству энергетических напитков появилась на стартовой решетке "королевских гонок" в 2005 году.

За почти два десятилетия 80-летний австриец открыл такие таланты, как Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель.

Его долгосрочное будущее в Ред Булл считалось неопределенным после смерти основателя компании Дитриха Матешица в октябре 2022 года, а также после скандала с Серхио Пересом.

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Однако из источника, близкого к ситуации, стало известно, что Марко останется в команде еще на три года, согласовав продление с материнской компанией Red Bull GmbH.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гельмут Марко

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