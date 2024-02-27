Альпин не будет проводить тесты Формулы 1 для Шумахера

В Альпин заявили, что Мик Шумахер не будет участвовать в тестах в Формуле 1.

Напомним, что немецкий пилот будет представлять Альпин в WEC, но команда не даст ему тестировать болиды Формулы-1.

Дело в том, что контракт Мика с Альпин распространяется только на гонки на выносливость, а в Формуле Шумахер все еще является пилотом Мерседес.

"Нет, мы не можем. Мы не планируем тестов для Мика Шумахера, потому что нашим резервным пилотом является Джек Дуэн, а Мик в Формуле 1 – резервный пилот Мерседес». Наш контракт с Миком распространяется исключительно на гонки на выносливость.

Что касается выбора состава пилотов на 2025 год, то у нас много вариантов. Хотя в данный момент мы вполне довольны Пьером Гасли и Эстебаном Оконом. И никто не знает, когда начнется "глупый сезон" на рынке пилотов. Да, пару недель назад на ситуацию очень сильно повлиял переход Хэмилтона, но с тех пор не случилось больше ничего", – рассказал руководитель Альпин Бруно Фамин для Autosport.

Ранее также пилот Макларен оценил перспективы команды относительно лидеров чемпионата.

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