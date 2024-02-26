Норрис: МакЛарен по-прежнему далеко позади Ред Булл и Феррари

Несмотря на самый заметный прогресс среди всех команд в прошлом году, британец не считает, что его команда готова к борьбе за награды.

По результатам зимних тестов в Бахрейне Ландо Норрис сделал неутешительный вывод - его команда все еще далеко позади Ред Булл и Феррари, сообщает Motorsport.

Британца впечатлили болиды соперников: такой же доминирующий RB20 и более сбалансированный и стабильный SF-24.

И хотя МакЛарен сделал заметный шаг вперед, 24-летний гонщик считает, что его команда все еще не может считаться одной из главных сил Формулы 1.

"Думаю ли я, что мы сделали шаг вперед? Абсолютно. Думаю ли я, что мы многое сделали лучше? Да. Но в конце концов никогда не знаешь, где ты находишься по сравнению с другими", - сказал Ландо.

"Я думаю, что мы находимся в хорошей позиции. В конце прошлого сезона у нас была приличная машина".

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"Мы предприняли некоторые шаги в правильном направлении, но нам еще очень далеко до Ред Булл и Феррари. Так что, нам еще предстоит много работы".

Напомним, что уже на этой неделе стартует 75-й сезон Формулы 1. Первый Гран-при пройдет в Бахрейне в субботу, 2 марта. Начало заезда - в 17:00 по Киеву.

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