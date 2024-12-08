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Автоспорт

Будущий пилот Заубер выиграл титул в Формуле-2 в своем дебютном сезоне

Габриэль Бортолето, похоже, готов к Формуле-1.
Сегодня, 17:59
Габриэль Бортолето / Getty Images
Габриэль Бортолето / Getty Images

Пилот Инвикты Габриэль Бортолето стал чемпионом Формулы-2.

В финальной гонке сезона в Абу-Даби бразильский гонщик спорил за титул с плиотом Кампоса и молодежной програмы Ред Булл Исаком Хаджаром.

Однако алжирец заглох на старте и практически сразу выбыл из борьбы. В итоге Бортолето финишровал вторым, чего хватило для чемпионского титула.

Отметим, что это дебютный сезон Бортолето в Формуле-2, еще год назад он дебютировал в Формуле-3, где также сразу взял титул.

В следующем сезоне Габриэль будет выступать уже в Формуле-1, пилотируя болид Заубер.

С результатами Гран-при Абу-Даби в Формуле-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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