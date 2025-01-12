Брандл поделился своим прогнозом на сезон-2025

Экс-пилот и многолетний комментатор Формулы-1 Мартин Брандл поделился своим прогнозом на предстоящий сезон.

По мнению британца, нас ожидает повторение сезона-2024 с очень плотной борьбой, зрелищными индивидуальными выступлениями и борьбой за титул до самого конца.

"Между ведущими командами будет идти слишком плотная борьба, чтобы можно было делать прогноз, я в этом не сомневаюсь.

Уверен, нас ждет несколько действительно блестящих гонок и выступлений, ну а команды хорошо знают, что им теперь нужно делать. Сейчас они уже очень хорошо понимают, как работают их машины и как работают шины.

Думаю, нас ждет примерно то же самое, что и в прошедшем сезоне – множество разных победителей гонок, а борьба за титул, я надеюсь, будет вестись до самого конца", - приводит слова комментатора официальный сайт серии.

Ранее также сообщалось, что Ред Булл не будет проводить презентацию нового болида.

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