Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате

Публичный критик пилотажа чемпиона мира Макса Ферстаппена не будет стюардом Формулы-1 в новом сезоне.

Джонни Херберт простился с судейской ролью в Королеве автоспорта. ФИА завершила сотрудничество с британцем и известила об этом посредством соцсетей.

Федерация и бывший гонщик завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Херберт сосредоточится на карьере обозревателя F1. В предыдущем сезоне он совмещал эти роли и натолкнулся на критику из-за вероятного конфликта интересов.

It is with regret that we announce that Johnny Herbert will no longer fulfil the position of F1 driver steward for the FIA#FIA pic.twitter.com/e6CTWtAWJZ — FIA (@fia) January 29, 2025

Херберт периодически был стюардом на протяжении 15-ти лет. В 1989–2000 гг. он защищал цвета ряда команд Формулы-1 и одержал три победы за Бенеттон и Стюарт.

К слову, финн Боттас станет резервным пилотом трех команд F1.

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