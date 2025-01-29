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Автоспорт

Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате

Публичный критик пилотажа чемпиона мира Макса Ферстаппена не будет стюардом Формулы-1 в новом сезоне.
Сегодня, 13:51
Джонни Херберт / Getty Images
Джонни Херберт / Getty Images

Джонни Херберт простился с судейской ролью в Королеве автоспорта. ФИА завершила сотрудничество с британцем и известила об этом посредством соцсетей.

Федерация и бывший гонщик завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Херберт сосредоточится на карьере обозревателя F1. В предыдущем сезоне он совмещал эти роли и натолкнулся на критику из-за вероятного конфликта интересов.

Херберт периодически был стюардом на протяжении 15-ти лет. В 1989–2000 гг. он защищал цвета ряда команд Формулы-1 и одержал три победы за Бенеттон и Стюарт.

К слову, финн Боттас станет резервным пилотом трех команд F1.

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