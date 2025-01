Экс-пилот Формулы-1 потерял работу в чемпионате

Джонни Херберт простился с судейской ролью в Королеве автоспорта. ФИА завершила сотрудничество с британцем и известила об этом посредством соцсетей.

Федерация и бывший гонщик завершили сотрудничество по обоюдному согласию. Херберт сосредоточится на карьере обозревателя F1. В предыдущем сезоне он совмещал эти роли и натолкнулся на критику из-за вероятного конфликта интересов.

It is with regret that we announce that Johnny Herbert will no longer fulfil the position of F1 driver steward for the FIA#FIA pic.twitter.com/e6CTWtAWJZ