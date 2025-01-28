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Автоспорт

Дважды вице-чемпион Формулы-1 будет резервистом трех команд

Опытный пилот утроил шансы на возвращение в чемпионат мира в сезоне-2025.
Сегодня, 14:18
Валттери Боттас / Getty Images
Валттери Боттас / Getty Images

Валттер Боттас принял предложение вернуться в Мерседес. В то же время он будет запасным вариантом для еще двух конюшен, сообщает RacingNews365.

35-летний финн станет резервистом трех команд F1. Мерседес продолжит кооперацию с Макларен и Уильямс и в случае необходимости будет предоставлять партнерам запасного пилота. Если кто-то из основных гонщиков этих конюшен не сможет принять участие в каком-либо из этапов сезона-2025, то именно Боттас сядет в кокпит.

Прошлый год финский пилот провел в составе Заубер. Он впервые в карьере завершил сезон Формулы-1 без очков. Наивысшим достижением Боттаса остаются два финиша вторым (2019, 2020).

Кстати, новичок Мерседес Антонелли получил водительское удостоверение перед стартом сезона.

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