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Автоспорт

Дебютант Формулы-1 получил водительское удостоверение

Новичок конюшни Мерседес теперь сможет ездить и за пределами автодромов.
Сегодня, 13:28
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Андреа Кими Антонелли сдал экзамен по вождению. Довольный итальянский пилот поделился фотографией "Миссия выполнена" за рулем в Instagram.

18-летний дебютант F1 стал вторым в истории Королевы автоспорта гонщиком, получившим суперлицензию до получения водительского удостоверения. Первым был четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен. Нидерландец дебютировал в чемпионате в 17 и даже спровоцировал изменения в регламент относительно выдачи суперлицензий.

Антонелли в грядущем сезоне Формулы-1 заменит в Мерседес Льюиса Хэмилтона. Британец сенсационно перешел в Феррари.

К слову, ранее Эдриан Ньюи объяснил решение покинуть Ред Булл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес Андреа Кими Антонелли

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