Культовый конструктор раскрыл мотивы покинуть Ред Булл

Эдриан Ньюи вспомнил период, когда решил покинуть Ред Булл. Он проработал в структуре австрийской конюшни Формулы-1 два десятилетия.

"Если бы кто-нибудь 12 месяцев назад мне сказал, что я покину Ред Булл и начну все заново, то ответил бы "Нет, это безумие". Впрочем, по разным причинам я чувствовал, что дальше оставаться в Ред Булл было бы нечестным к себе.

Я пришел к выводу после долгих раздумий, что для меня лучше всего быть честным с собой и уйти. Обсудив возможные варианты будущего с женой, я понял, что мне не нужно беспокоиться о деньгах, поэтому я мог бы просто уйти на пенсию и сидеть на пляже", – рассказал Ньюи GPblog.

В то же время после раздумий конструктор решил продолжить работу в Королеве автоспорта. С этого сезона он будет работать в Астон Мартин.

Кстати, бывший руководитель Хаас Штайнер не упомянул Ред Булл в списке фаворитов сезона-2025.

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