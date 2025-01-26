Штайнер не назвал Ред Булл фаворитом в своем прогнозе на сезон-2025

Бывший руководитель Хаас, а теперь эксперт на телевидении Гюнтер Штайнер поделился своим прогнозом на сезон-2025.

Интересно, что эксперт не считает Ред Булл фаворитом грядущего сезона. В первую очередь Штайнер выделил Макларен и Феррари.

После прошлого сезона стало очевидно, что команды довольно близки друг к другу по скорости, а потому шансы на победу выше у тех, чей состав пилотов выглядит более сильным.

"Мой фаворит с точки зрения скорости машины – думаю, что Макларен. В прошлом году они были очень хороши. И заслужили прошлогодний успех. А сейчас, когда у них было время на то, чтобы перегруппироваться и лучше подготовиться, они должны стать еще сильнее.

У них очень хороший состав пилотов, сразу с двумя сильными гонщиками. Прошлогодние успехи придали им уверенности в себе, что тоже поможет. Так что мой фаворит – Макларен. Но просто им точно не будет. Если они будут допускать ошибки и демонстрировать нерешительность, то все закончится как в прошлом году. Им нужно больше верить в себя и в свои силы.

В отношении Феррари вы никогда не можете знать заранее, насколько хороша будет их машина. Это всегда самый главный вопрос. Хотя я считаю, что в прошлом году они встали на правильный путь, особенно это проявилось в концовке сезона.

По силе второго пилота Ред Булл заметно уступает и Макларен, и Феррари. Здесь они слабее. И в отношении Ред Булл нужно посмотреть, смогут ли они вновь выйти на правильный путь. Так что фаворитом сезона я считаю Макларен. Дальше Феррари. И уже за ними остальные", - приводит слова Штайнера GP Blog.

Ранее также сообщалось, что Макларен наняли бывшего руководителя Заубер.

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