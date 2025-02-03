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Автоспорт

В паддоке недовольны новой директивой ФИА

Инженеры опасаются, что командам вновь придется столкнуться с проблемой галопирования.
Сегодня, 18:04
Формула-1 / Getty Images
Формула-1 / Getty Images

Инженеры команд Формулы-1 недовольны новой директивой ФИА и опасаются, что это приведет к негативным последствиям, пишет Autoracer.

Напомним, ранее ФИА решила ужесточить тесты на гибкость передних и задних антикрыльев. При чем ограничения касательно последних будет введено лишь в июне.

Инженеры команд опасаются, что подобные ограничения приведут вновь к галопированию болидов. С этой проблемой столкнулись все команды на старте нового регламента в 2022 году.

Главная проблема галопирования в том, что этот эффект не моделируется в аэротрубе, и данные по нему можно получить исключительно на трассе.

Также ряд инженеров считает, что в краткосрочной перспективе идея ФИА уровнять команды этьой директивой сработает, однако в итоге все станет только.

Топовые команды быстро найдут способы компенсировать потери производительности, а вот аутсайдерам придется жертвовать ресурсами, которые могли бы пойти на разработку болидов-2026.

Ранее также Шарль Леклер назвал пилота, на которого старается равняться.

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