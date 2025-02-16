Президент ФИА: Следующий шаг - появление в Ф-1 китайского производителя

Президент ФИА Мохамед бен Сулайем допустил появления в Формуле-1 двенадцатой команды.

Функционер убежден, что новая команда и новый производитель пойдут на пользу всей серии, бен Сулайем хотел бы видеть в чемпионате представителей Китая.

"Как я уже говорил, 20 гонок за сезон было бы вполне достаточно. И я с самого начала считал, что Формуле-1 нужно меньше гонок и больше команд. Именно поэтому мы привлекли Дженерал Моторс с их брендом Кадиллак. Очень многие были против 11-й команды, но я думаю, что в итоге это решение должно хорошо сказаться на Формуле-1.

Появление 12-й команды? Тут вопрос в том, о чем мы должны думать – о количестве или о качестве? Нам нужны качественные команды. В последние годы я как раз мечтал о том, чтобы в Формуле-1 присутствовали большие страны.

У США теперь будет своя команда с Дженерал Моторс. Следующий шаг – появление в Формуле-1 китайского производителя", – приводит слова бен Сулайема racingnews365.

Ранее также пилот Макларен заявил, что готов бороться за чемпионский титул.

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