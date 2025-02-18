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Экс-пилот Феррари выбыл из перечня стюардов Формулы-1

Чемпионат мира движется к созданию постоянной судейской команды.
Сегодня, 15:05
Мика Сало / Getty Images
Мика Сало / Getty Images

Бывший гонщик Феррари и ряда других команд F1 Мика Сало не будет работать стюардом в грядущем сезоне. Финн сосредоточится на телевизионной карьере, сообщает SoyMotor.

"Я не утверждаю, что в будущем не вернусь к этой роли, но шансы невелики. В прошлом году у меня не было времени на эту работу.

Кроме того, могут возникнуть небольшие конфликты интересов, когда окажется, что я выполняю другую работу в том же виде спорта", – рассказал Сало.

Опытный пилот работал экспертом шведского канала Viaplay. Он решил не совмещать эту роль с работой стюардом после увольнения Джонни Херберта. Британец потерял должность стюарда из-за конфликта интересов с карьерой обозревателя.

Кстати, ранее Монтойя сделал прогноз по противостоянию Ферстаппена и Хэмилтона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мика Сало

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