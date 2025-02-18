"Не будет проблемой в этом году": Монтойя выбрал фаворита сезона между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Колумбийский гонщик сделал неочевидный прогноз на 2025 год в Формуле-1.

Хуан-Пабло Монтойя поделился соображениями о грядущем сезоне. Бывший пилот Уильямс и Макларен не верит в перспективы действующего чемпиона Макса Ферстаппена в противостоянии с новичком Феррари Льюисом Хэмилтоном, сообщает PlanetF1.

"Макс Ферстаппен не будет проблемой Льюиса в этом году. Удивлюсь, если Ред Булл начнет сезон как предыдущие. Эдриан Ньюи на днях заявил, что проблемы у Ред Булл не так просты, как кажутся команде.

Эта ситуация крайне тяжелая: ты считаешь, что поступаешь правильно, но внезапно все перестает работать. Как далеко тебе нужно откатиться, чтобы задать вопрос "Сейчас мы действуем правильно или до сих пор нет?" – рассказал Монтойя.

Новый сезон Формулы-1 начнется 16 марта. Первым этапом года станет Гран-при Австралии. В свою очередь 18 февраля состоится совместная презентация команд чемпионата.

К слову, ранее Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона.

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