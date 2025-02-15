iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона

Бывший пилот Скудерии рассказал о продвижении итальянской конюшни.
Вчера, 21:56
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Гонщики легендарной команды будут в числе претендентов на чемпионство. Пилот Уильямс Карлос Сайнс поделился соображениями о перспективах Феррари в сезоне-2025, сообщает RacingNews365.

"Я уверен, что шансы на то, что Льюис будет конкурентоспособным в Феррари, очень высоки. Однако, как и в каждом деле, все будет зависеть от того, как хорошо он сможет адаптироваться к машине, команде и напарнику.

Я не могу спрогнозировать результат, поскольку так много переменных. Но могу сказать, что когда я покидал Феррари, то чувствовал готовность команды и Шарля бороться за титул. А с переходом Льюиса эти шансы только выросли", – заявил Сайнс.

Хэмилтон присоединился к Скудерии в этом году. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он завоевал 7 титулов в составе Макларен и Мерседес.

Кстати, накануне Уильямс представил болид на новый сезон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Карлос Сайнс Льюис Хэмилтон

Статьи по теме

Сайнс признался, что болид Уильямс оказался лучше, чем он думал Сайнс признался, что болид Уильямс оказался лучше, чем он думал
Разбавил флаг синим: звездный пилот Формулы-1 показал шлем в новой команде Разбавил флаг синим: звездный пилот Формулы-1 показал шлем в новой команде
Экс-звезда Формулы-1 предсказал величайшее событие в истории чемпионата Экс-звезда Формулы-1 предсказал величайшее событие в истории чемпионата
Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок

Видео

Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя
Нокдаун и быстрая досрочная победа: как Дэвис одолел Беринчика - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится гонками преследования
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Европа00:49
Звезда Манчестер Юнайтед выбыл на длительный срок
Европа00:21
Выиграл два Кубка чемпионов и открыл миру Моуринью: умер легендарный президент Порту
Вчера, 23:46
Европа23:46
Милан с голом новичка дожал Верону в Серии A
Европа и мир23:12
Турнир четырех наций: сборная Финляндии в овертайме одолела Швецию
Бокс22:55
"Это не падение": жена Усика поддержала Беринчика после поражения
Украина22:45
Трансферы УПЛ: Левый Берег подписал бразильца, ЛНЗ вернул украинца из Европы
Биатлон22:30
Биатлон: Кубок Мира 2024/2025. Общий зачет у мужчин и женщин
Украина22:26
Бразилец забрал номер легенд Шахтера
Бокс22:10
Нганну объявил о своем возвращении в бокс
Формула 121:56
Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK