Сайнс оценил шансы Феррари на титул после перехода Хэмилтона

Гонщики легендарной команды будут в числе претендентов на чемпионство. Пилот Уильямс Карлос Сайнс поделился соображениями о перспективах Феррари в сезоне-2025, сообщает RacingNews365.

"Я уверен, что шансы на то, что Льюис будет конкурентоспособным в Феррари, очень высоки. Однако, как и в каждом деле, все будет зависеть от того, как хорошо он сможет адаптироваться к машине, команде и напарнику.

Я не могу спрогнозировать результат, поскольку так много переменных. Но могу сказать, что когда я покидал Феррари, то чувствовал готовность команды и Шарля бороться за титул. А с переходом Льюиса эти шансы только выросли", – заявил Сайнс.

Хэмилтон присоединился к Скудерии в этом году. Британец подписал с итальянской конюшней многолетний контракт. Ранее он завоевал 7 титулов в составе Макларен и Мерседес.

Кстати, накануне Уильямс представил болид на новый сезон.

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