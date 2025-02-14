Легендарная конюшня Формулы-1 показала болид на новый сезон

Британская команда Уильямс продемонстрировала новый болид. Машина сезона-2025 получила индекс FW47, сообщает официальный сайт конюшни.

После презентации Уильямс устроил день съемок. Новый болид "обкатали" пилоты команды – Алекс Албон и Карлос Сайнс. В общей сложности они проехали менее 100 км.

Дизайн машины оказался промежуточным. Официальная ливрея Уильямс появится на болидах во время совместной презентации команд 18 февраля. Мероприятие состоится в Лондоне.

К слову, ранее появился сценарий презентации ливрей команд Формулы-1.

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