Эминем собрался стать владельцем баскетбольного клуба
Звездный рэпер стремится вернуть игру в родной город.
Американский рэп-исполнитель Эминем готовится к роли спортивного функционера. Он вступил в переговоры о создании новой команды женской НБА, сообщает TMZ.
Рэпер заинтересован в восстановлении клуба в Детройте. Эминем провел предварительные переговоры с потенциальными компаньонами. Родной город исполнителя потерял команду в 2009 году.
Детройт Шок присоединился к женской НБА в 1998 году. Команда трижды стала чемпионом ассоциации, а после сезона-2009 переехала в Талсу. Впоследствии многострадальный коллектив перебрался в Техас и сменил название на Даллас Уингз.
К слову, ранее Серена Уильямс стала совладелицей Торонто перед стартом в женской НБА.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!