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Баскетбол

Эминем собрался стать владельцем баскетбольного клуба

Звездный рэпер стремится вернуть игру в родной город.
Сегодня, 22:16
Эминем / Getty Images
Эминем / Getty Images

Американский рэп-исполнитель Эминем готовится к роли спортивного функционера. Он вступил в переговоры о создании новой команды женской НБА, сообщает TMZ.

Рэпер заинтересован в восстановлении клуба в Детройте. Эминем провел предварительные переговоры с потенциальными компаньонами. Родной город исполнителя потерял команду в 2009 году.

Детройт Шок присоединился к женской НБА в 1998 году. Команда трижды стала чемпионом ассоциации, а после сезона-2009 переехала в Талсу. Впоследствии многострадальный коллектив перебрался в Техас и сменил название на Даллас Уингз.

К слову, ранее Серена Уильямс стала совладелицей Торонто перед стартом в женской НБА.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эминем

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