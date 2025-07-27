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Баскетбол

Финалист НБА может перебраться в европейский гранд

Томас Браянт заинтересовал Панатинаикос.
Вчера, 23:07       Автор: Василий Медвидь

Американский центровой Томас Брайант может перебраться в Европу.

По информации портала Telesport, Брайант ведет переговоры с Панатинаикосом. Стороны близки к заключению соглашения.

Томас не смог найти себе новую команду в НБА после того, как его контракт с Индианой подошел к концу, и теперь, похоже, окажется в европейском гранде.

27-летний баскетболист становился чемпионом в 2023 году с Денвером и финалистом последнего сезона с вышеупомянутой Индианой.

Напомним, ранее сообщалось, что Хьюстон усилил состав лучшими игроками G-Лиги.

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