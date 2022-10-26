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Баскетбол

Будивельник обыграл Гронинген в матче Кубка Европы ФИБА

Украинский клуб добыл вторую победу на групповом этапе.
Сегодня, 22:17
Баскетболисты БК Будивельник
Баскетболисты БК Будивельник
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В рамках третьего тура группового этапа Будивельник на чужой площадке встретился с Гронингеном.

Победу в данном матче одержал украинский клуб со счетом 61:74.

Таким образом, коллектив Валерия Плеханова добыл вторую победу.

Ранее Будивельник обыграл Бриндизи со счетом 74:70 и проиграл Калев/Крамо 74:83.

В данный момент украинская команда занимает 1 место, набрав 6 очок.

Гронинген - Будивельник 61:74 (8:19, 12:21, 26:21, 15:13).

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