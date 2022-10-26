Будивельник обыграл Гронинген в матче Кубка Европы ФИБА
Украинский клуб добыл вторую победу на групповом этапе.
В рамках третьего тура группового этапа Будивельник на чужой площадке встретился с Гронингеном.
Победу в данном матче одержал украинский клуб со счетом 61:74.
Таким образом, коллектив Валерия Плеханова добыл вторую победу.
Ранее Будивельник обыграл Бриндизи со счетом 74:70 и проиграл Калев/Крамо 74:83.
В данный момент украинская команда занимает 1 место, набрав 6 очок.
Гронинген - Будивельник 61:74 (8:19, 12:21, 26:21, 15:13).