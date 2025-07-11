Днепр поборется за Кубок Европы ФИБА

Баскетбольный Днепр будет выступать на европейской арене в сезоне 2025/26. Команда Владимира Коваля попала в список участников Кубка Европы ФИБА, сообщает официальный сайт турнира.

Чемпион Украины будет сеянным в квалификации соревнований. В отборе в общей сложности сыграют 16 коллективов. Жеребьевка Кубка Европы ФИБА состоится 23 июля в немецком Мюнхене.

В прошлом сезоне Днепр соревновался в том же турнире. В квалификации отечественный гранд выбил румынскую Констанцу. На групповом же этапе подопечные Коваля с одной победой в активе финишировали последними в квартете D.

Напомним, ранее сборная Украины объявила предварительную заявку на пре-квалификацию к ЧМ-2027.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!