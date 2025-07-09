iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Сын Кличко и игроки из НБА - в расширенной заявке сборной Украины на матчи преквалификации ЧМ-2027

"Желто-голубые" сыграют три товарищеских матча.
Сегодня, 13:21       Автор: Василий Медвидь

Сборная Украины объявила состав на следующий сбор.

В рамках преквалификации к Чемпионату мира-2027 «желто-голубые» сыграют три товарищеских матча. 24 и 25 июля команда Айнарса Багатскиса встретится с Нидерландами в Риге, а 2 августа против Хорватии на площадке балканского коллектива.

Среди прочего, стоит отметить попадание во взрослую сборную Максима Кличко, сына Виталия Кличко, который защищает цвета французского Монако. Также на сбор поедут Святослав Михайлюк из Юты Джаз, Алексей Лень из Лос-Анджелес Лейкерс и Максим Шульга, которого недавно на драфте выбрал Бостон Селтикс.

В заявке нашлось место и Дмитрию Скапинцеву, который выступает за филиал Портленд Трейл Блейзерс.

Расширенная заявка сборной Украины по баскетболу на преквалификацию к Чемпионату мира-2027

Защитники: Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Илья Тыртишник, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Михаил Бублик.

Форварды: Богдан Близнюк, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Артем Ковалев, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владислав Семерич.

Центровые: Максим Кличко, Даниил Сипало, Ростислав Новицкий, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой, Алексей Лень, Дмитрий Скапинцев.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

Статьи по теме

"Матчи все покажут": Яремчук оценил готовность сборной Украины к отбору на ЧМ-2026 "Матчи все покажут": Яремчук оценил готовность сборной Украины к отбору на ЧМ-2026
"Приятно было увидеть много украинцев": Зинченко подвел итог турниру в Канаде "Приятно было увидеть много украинцев": Зинченко подвел итог турниру в Канаде
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча Ассист от дебютанта и удачная замена: Украина обыграла Новую Зеландию - видео голов матча

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: ПСЖ против Реала, продолжение женского Евро и квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:32
NaVi победили во втором туре Esports World Cup
Европа14:14
Борнмут намерен перехватить вратаря Челси у новичка АПЛ
Бокс14:10
Паркер предсказал победителя боя Итаума - Уайт
Европа13:57
Ливерпуль согласовал условия контракта с потенциальной заменой Нуньеса
Бокс13:43
Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш
Сборные13:21
Сын Кличко и игроки из НБА - в расширенной заявке сборной Украины на матчи преквалификации ЧМ-2027
Формула 113:13
Ред Булл уволил Хорнера с должности руководителя
Европа12:59
ФИФА помогла Реалу накануне матча с ПСЖ
Киберспорт12:48
Рейтинг команд по CS за 2025 год: NaVi идут на шестом месте, команда Зинченко сохранила свою позицию
Европа12:37
Тренер ПСЖ: Доннарумма не имел намерения травмировать Мусиалу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK