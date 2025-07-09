Сын Кличко и игроки из НБА - в расширенной заявке сборной Украины на матчи преквалификации ЧМ-2027

Сборная Украины объявила состав на следующий сбор.

В рамках преквалификации к Чемпионату мира-2027 «желто-голубые» сыграют три товарищеских матча. 24 и 25 июля команда Айнарса Багатскиса встретится с Нидерландами в Риге, а 2 августа против Хорватии на площадке балканского коллектива.

Среди прочего, стоит отметить попадание во взрослую сборную Максима Кличко, сына Виталия Кличко, который защищает цвета французского Монако. Также на сбор поедут Святослав Михайлюк из Юты Джаз, Алексей Лень из Лос-Анджелес Лейкерс и Максим Шульга, которого недавно на драфте выбрал Бостон Селтикс.

В заявке нашлось место и Дмитрию Скапинцеву, который выступает за филиал Портленд Трейл Блейзерс.

Расширенная заявка сборной Украины по баскетболу на преквалификацию к Чемпионату мира-2027

Защитники: Александр Ковляр, Виталий Зотов, Иссуф Санон, Илья Тыртишник, Максим Шульга, Святослав Михайлюк, Михаил Бублик.

Форварды: Богдан Близнюк, Владимир Конев, Иван Ткаченко, Артем Ковалев, Александр Липовый, Андрей Войналович, Вячеслав Бобров, Владислав Семерич.

Центровые: Максим Кличко, Даниил Сипало, Ростислав Новицкий, Вячеслав Кравцов, Артем Пустовой, Алексей Лень, Дмитрий Скапинцев.

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