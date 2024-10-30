Днепр завершил выступления в группе Кубка Европы ФИБА разгромным поражением
В среду, 30 октября, Днепр завершил свои выступления в Кубке Европы ФИБА.
В номинально домашнем заключительном матче группового этапа чемпионы Украины встречались с польским Анвилом и потерпели разгромное поражение со счетом 63:100.
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Самым результативным игроком в составе украинской команды стал Александр Мишула - 22 очка (реализовал 4/8 трехочковых бросков).
Кубок Европы ФИБА. Группа D, 6-й тур
Днепр (Украина) - Анвил (Польша) 63:100 (9:27, 23:17, 14:35, 17:21)
Днепр: Мишула 22, Тимофеенко 15 + 7 подборов, Конев 11, Сипало 4, Колдомасов 0 + 4 передачи - старт; Закурдаев 5, Дубоненко 4, Горобченко 2, Лещина 0
Таким образом, в Днепр в шести матчах группового этапа Кубка Европы ФИБА одержал только одну победу при пяти поражениях и не смог выйти из квартета.
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