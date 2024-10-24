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Днепр потерпел второе подряд разгромное поражение от Сассари в Кубке Европы ФИБА

Чемпионы Украины снова ничего не смог противопоставить итальянскому сопернику.
Вчера, 23:55
Днепр проиграл Сассари / ФБУ
Днепр проиграл Сассари / ФБУ

В четверг, 24 октября, Днепр провел свой пятый матч группового этапа Кубка Европы ФИБА, в котором встречался с Сассари.

В предыдущем поединке позавчера украинская команда была разгромлена итальянским соперником со счетом 62:94, а в этот раз ситуация повторилась. Чемпион Украины оказался слабее в каждой из четвертей, уступив в итоге с разницей в 43 балла - 55:98.

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Самым результативным игроком Днепра стал Александр Мишула, набравший 11 очков.

Это поражение стало для Днепра четвертым в пяти матчах при одной победе.

Днепр - Сассари 55:98 (10:21, 19:30, 10:22, 16:25)

Днепр: Мишула 11, Конев 10+5 подборов, Сипало 5+7 подборов, Колдомасов 4+5 потерь, Тимофеенко 2 - старт, Закурдаев 8, Дубоненко 6, Орешник 6, Горобченко 3

Отметим, что заключительный матч группового этапа Кубка Европы ФИБА Днепр проведет в среду, 30 октября, против польского Анвила. Встреча начнется в 19:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БК Днепр Кубок Европы ФИБА

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