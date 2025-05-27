НБА, плей-офф: Оклахома в третий раз обыграла Миннесоту
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на вторник, 27 мая, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран четвертый матч финальной серии Западной конференции.
Результат матча НБА за 26 мая
Миннесота – Оклахома-Сити 126:128 (30:37, 27:28, 28:25, 41:38)
Миннесота: Макдэниэлс (22), Эдвардс (16 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (13 + 9 подборов), Конли (6), Рэндл (5 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Александер-Уокер (23 + 6 передач), Дивинченцо (21), Рид (11), Шэннон (9).
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (34), Холмгрен (21 + 7 подборов), Дорт (4), Хартенштайн (2) – старт; Карузо (10), Уоллес (7), Джо (5), К. Уильямс (5), Джейлин Уильямс (0).
- Счет в серии: 1-3
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