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Баскетбол

НБА, плей-офф: Оклахома в третий раз обыграла Миннесоту

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Вчера, 07:25       Автор: Митя Шитко
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на вторник, 27 мая, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран четвертый матч финальной серии Западной конференции.

Результат матча НБА за 26 мая

Миннесота – Оклахома-Сити 126:128 (30:37, 27:28, 28:25, 41:38)

Миннесота: Макдэниэлс (22), Эдвардс (16 + 6 передач + 5 потерь), Гобер (13 + 9 подборов), Конли (6), Рэндл (5 + 7 подборов + 5 потерь) – старт; Александер-Уокер (23 + 6 передач), Дивинченцо (21), Рид (11), Шэннон (9).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (40 + 9 подборов + 10 передач + 5 потерь), Джейлен Уильямс (34), Холмгрен (21 + 7 подборов), Дорт (4), Хартенштайн (2) – старт; Карузо (10), Уоллес (7), Джо (5), К. Уильямс (5), Джейлин Уильямс (0).

  • Счет в серии: 1-3

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