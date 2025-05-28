НБА, плей-офф: Индиана в третий раз обыграла Нью-Йорк
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на среду, 28 мая, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран четвертый матч финальной серии Восточной конференции.
Результат матча НБА за 27 мая
Индиана – Нью-Йорк 130:121 (43:35, 26:29, 33:27, 28:30)
Индиана: Халибертон (32 + 12 подборов + 15 передач), Сиакам (30), Несмит (16), Тернер (13), Нембхард (3) – старт; Матурин (20), Макконнелл (6), Топпин (5), Брэдли (3), Шеппард (2).
Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (24 + 12 подборов), Ануноби (22), Бриджес (17), Робинсон (6 + 7 подборов) – старт; Харт (12 + 11 подборов + 5 потерь), Райт (3), Шэмет (3), Макбрайд (3), Ачиува (0).
- Счет в серии: 3-1
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