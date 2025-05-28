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НБА, плей-офф: Индиана в третий раз обыграла Нью-Йорк

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на среду, 28 мая, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран четвертый матч финальной серии Восточной конференции.

Результат матча НБА за 27 мая

Индиана – Нью-Йорк 130:121 (43:35, 26:29, 33:27, 28:30)

Индиана: Халибертон (32 + 12 подборов + 15 передач), Сиакам (30), Несмит (16), Тернер (13), Нембхард (3) – старт; Матурин (20), Макконнелл (6), Топпин (5), Брэдли (3), Шеппард (2).

Нью-Йорк: Брансон (31), Таунс (24 + 12 подборов), Ануноби (22), Бриджес (17), Робинсон (6 + 7 подборов) – старт; Харт (12 + 11 подборов + 5 потерь), Райт (3), Шэмет (3), Макбрайд (3), Ачиува (0).

  • Счет в серии: 3-1

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