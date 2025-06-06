НБА, плей-офф: Индиана победила Оклахому в первом финале
Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
В ночь на пятницу, 6 июня, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран перывй матч финальной серии.
Результат матча НБА за 5 июня
Оклахома-Сити – Индиана 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)
Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38), Джейлен Уильямс (17 + 6 передач), Дорт (15), Уоллес (6), Холмгрен (6) – старт; Карузо (11), Хартенштайн (9 + 9 подборов), Джо (5), Уиггинс (3), Митчелл (0), К. Уильямс (0).
Индиана: Сиакам (19 + 10 подборов), Тернер (15 + 9 подборов + 6 потерь), Халибертон (14 + 10 подборов + 6 передач), Нембхард (14 + 6 передач), Несмит (10 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Топпин (17), Макконнелл (9), Матурин (5), Брайант (5), Шеппард (3).
- Счет в серии: 0-1
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