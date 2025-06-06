iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА, плей-офф: Индиана победила Оклахому в первом финале

Вашему вниманию результат и обзор прошедшего поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:24       Автор: Митя Шитко
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на пятницу, 6 июня, в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран перывй матч финальной серии.

Результат матча НБА за 5 июня

Оклахома-Сити – Индиана 110:111 (29:20, 28:25, 28:31, 25:35)

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (38), Джейлен Уильямс (17 + 6 передач), Дорт (15), Уоллес (6), Холмгрен (6) – старт; Карузо (11), Хартенштайн (9 + 9 подборов), Джо (5), Уиггинс (3), Митчелл (0), К. Уильямс (0).

Индиана: Сиакам (19 + 10 подборов), Тернер (15 + 9 подборов + 6 потерь), Халибертон (14 + 10 подборов + 6 передач), Нембхард (14 + 6 передач), Несмит (10 + 12 подборов + 5 потерь) – старт; Топпин (17), Макконнелл (9), Матурин (5), Брайант (5), Шеппард (3).

  • Счет в серии: 0-1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
NaVi уверенно одолели россиян в отборе к The International 2025 NaVi уверенно одолели россиян в отборе к The International 2025
Дубль Ямаля и почти камбэк Мбаппе и Ко: видеообзор полуфинала Лиги наций Испания - Франция Дубль Ямаля и почти камбэк Мбаппе и Ко: видеообзор полуфинала Лиги наций Испания - Франция
Постекоглу заработает на увольнении из Тоттенхэма Постекоглу заработает на увольнении из Тоттенхэма

Видео

Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия
Скандальный гол Вирца в видеообзоре матча Германия — Португалия

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа07:45
Футбол сегодня: отборочные матчи на чемпионат мира
НБА07:24
НБА, плей-офф: Индиана победила Оклахому в первом финале
Киберспорт00:53
NaVi уверенно одолели россиян в отборе к The International 2025
00:44
Дубль Ямаля и почти камбэк Мбаппе и Ко: видеообзор полуфинала Лиги наций Испания - Франция
Европа00:26
Постекоглу заработает на увольнении из Тоттенхэма
Вчера, 23:55
Лига наций23:55
Сборная Испании перестреляла Францию ​​в феерическом полуфинале Лиги наций
Европа23:29
Обладатель требла с Интером стал фаворитом на должность тренера
ЧМ-202623:10
Чемпионат мира-2026: все участники турнира
Формула 122:52
Хорнер оценил вероятность прощания Ред Булл с Цунодой
ЧМ-202622:11
Узбекистан впервые пробился на чемпионат мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK