НБА, плей-офф: Оклахома обыграла Индиану и вышла вперед в счете в финальной серии
В ночь на вторник, 17 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран пятый матч финала сезона. Оклахома одержала победу над Индианой в домашней игре.
Результат матча НБА за 16 июня
Оклахома-Сити – Индиана 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30)
Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (40), Гилджес-Александер (31 + 10 передач + 4 блок-шота), Дорт (9 + 8 подборов), Холмгрен (9 + 11 подборов), Хартенштайн (4 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (14), Уоллес (11), Карузо (2), К. Уильямс (0).
Индиана: Сиакам (28 + 6 потерь), Несмит (14), Тернер (13), Нембхард (7), Халибертон (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Макконнелл (18), Топпин (12), Матурин (7 + 8 подборов), Брэдли (4), Ферфи (2), Шеппард (0), Брайант (0).
- Счет в серии: 3-2
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