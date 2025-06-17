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Баскетбол

НБА, плей-офф: Оклахома обыграла Индиану и вышла вперед в счете в финальной серии

Вашему вниманию результат и обзор поединка в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:25       Автор: Митя Шитко
НБА: результаты игрового дня / Getty Images
НБА: результаты игрового дня / Getty Images

В ночь на вторник, 17 июня, в Национальной баскетбольной ассоциации был сыгран пятый матч финала сезона. Оклахома одержала победу над Индианой в домашней игре.

Результат матча НБА за 16 июня

Оклахома-Сити – Индиана 120:109 (32:22, 27:23, 28:34, 33:30)

Оклахома-Сити: Джейлен Уильямс (40), Гилджес-Александер (31 + 10 передач + 4 блок-шота), Дорт (9 + 8 подборов), Холмгрен (9 + 11 подборов), Хартенштайн (4 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (14), Уоллес (11), Карузо (2), К. Уильямс (0).

Индиана: Сиакам (28 + 6 потерь), Несмит (14), Тернер (13), Нембхард (7), Халибертон (4 + 7 подборов + 6 передач) – старт; Макконнелл (18), Топпин (12), Матурин (7 + 8 подборов), Брэдли (4), Ферфи (2), Шеппард (0), Брайант (0).

  • Счет в серии: 3-2

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