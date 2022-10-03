Майами согласовал 4-летний многомиллионный контракт с Хирро

Защитник Майами Тайлер Хирро, признанный лучшим шестым игроком года НБА прошлого сезона, согласился на четырехлетнее продление контракта на 130 миллионов долларов, сообщает ESPN.

В сезоне-2021/22 22-летний баскетболист набирал в среднем 20.7 очка, выходя со скамейки. Стоит отметить, что Тайлер Хирро и Джордан Кларксон из Юты были единственными игроками, которые в прошлом сезоне набрали более 1000 очков, не будучи игроками стартовой пятерки.

У него был дедлайн стандартного продления новичка до 17 октября, которым стороны воспользовались. По словам источников, в соглашении прописана гарантированная сумма в 120 миллионов, которая мможет возрасти до 130 миллионов.

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Хирро был выбран под общим 13-м номером драфта 2019 года. Он стал шестым игроком данного драфта, который получил продление новичка. Ранее на подобное согласились такие звезды, как Зайон Уильямсон (Новый Орлеан), Джа Морант (Мемфис) и Ар Джей Барретт (Нью-Йорк).